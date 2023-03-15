Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судил проект "Україна має талант" и "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, но после полномасштабного вторжения взял жену Лилию с ребенком, отправившись в США, где находится и сейчас. При этом Влад как-то в интервью заявлял, что ему удалось выехать из Украины еще до ввода ограничений, хотя его коллега Евгений Кот усомнился в такой возможности.

Жена Влада, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз Лилия опубликовала видео, где показала подросшего сына Лео.

"Едем со школы на брейк-данс. Мысли Лео о будущей жене. Включайте звук", - написала Лилия под кадрами.

"Когда я женюсь на своей жене я покажу ей брейк-данс свой и она скажет: "Не зря я на таком мужчине женилась", - сказал Лео.

"И что, когда ты придешь с кубком, что она скажет?", - спросила Лилия у сына.

"Она скажет: "Боже мой, какой ты молодец", - ответил восхищенно Лео на вопрос матери.

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