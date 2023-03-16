Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запропонував приготувати цукерки з бананом та фініками.

Сухофрукти – це натуральні солодощі, що містять багато корисних речовин та мікроелементів, вони лікують серце та судини. З них можна приготувати корисні цукерки.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав на своїй сторінці в Інстаграм рецепт корисних цукерок, які не зіпсують фігуру.

Євген Клопотенко запропонував приготувати цукерки з бананом та фініками. По-перше, вони неймовірно смачні. По-друге, вони корисніші, ніж будь-які магазинні цукерки. А по-третє, готувати їх до неможливого легко та просто.

Щоб приготувати цукерки вам знадобиться:

банан маленький або пів великого,

12 шт пісочного печива,

5 фініків без кісточки,

100 г арахісу,

25 г вершкового масла

1 ст.л меду.

Спосіб приготування:

1. Перекладіть всі інгредієнти в чашу блендера та збийте до однорідної маси.

2. З цієї маси сформуйте однакові невеликі кульки.

3. Розтопіть 150 г чорного шоколаду, змішайте його з 50 г вершкового масла і 50 мл молока. Занурте кульки в шоколаді.

4. Викладіть цукерки на пергамент і покладіть їх у холодильник на 30 хвилин. Готово, у вас є корисний та смачний десерт. Так просто.

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