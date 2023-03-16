Сухофрукти – це натуральні солодощі, що містять багато корисних речовин та мікроелементів, вони лікують серце та судини. З них можна приготувати корисні цукерки.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав на своїй сторінці в Інстаграм рецепт корисних цукерок, які не зіпсують фігуру.
Євген Клопотенко запропонував приготувати цукерки з бананом та фініками. По-перше, вони неймовірно смачні. По-друге, вони корисніші, ніж будь-які магазинні цукерки. А по-третє, готувати їх до неможливого легко та просто.
Щоб приготувати цукерки вам знадобиться:
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Крем усе вирішує: "Мастер Шеф" Глінська дала простий рецепт неймовірно смачного вафельного торту
- банан маленький або пів великого,
- 12 шт пісочного печива,
- 5 фініків без кісточки,
- 100 г арахісу,
- 25 г вершкового масла
- 1 ст.л меду.
Спосіб приготування:
1. Перекладіть всі інгредієнти в чашу блендера та збийте до однорідної маси.
2. З цієї маси сформуйте однакові невеликі кульки.
3. Розтопіть 150 г чорного шоколаду, змішайте його з 50 г вершкового масла і 50 мл молока. Занурте кульки в шоколаді.
4. Викладіть цукерки на пергамент і покладіть їх у холодильник на 30 хвилин. Готово, у вас є корисний та смачний десерт. Так просто.
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