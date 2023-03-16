Сухофрукты – это натуральные сладости, содержащие много полезных веществ и микроэлементов, они лечат сердце и сосуды. Из них также можно приготовить полезные конфеты.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал на своей странице в Инстаграм рецепт полезных конфет, которые не испортят фигуру.

Евгений Клопотенко предложил приготовьте конфеты с бананом и финиками. Во-первых, они нереально вкусные. Во-вторых, они более полезны, чем любые магазинные конфеты. А в-третьих, готовить их до невозможного легко и просто.

Чтобы приготовить конфеты вам понадобится:

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  • банан маленький или пол большого,
  • 12 шт песочного печенья,
  • 5 фиников без косточки,
  • 100 г арахиса,
  • 25 г сливочного масла
  • 1 ст.л меда.

Способ приготовлени:

1. Загрузите все ингридиенты в чашу блендера и взбейте до однородной массы.

2. Из этой массы сформируйте одинаковые небольшие шарики.

3. Растопите 150 г черного шоколада, смешайте его с 50 г сливочного масла и 50 мл молока. Окуните шарики в шоколаде.

4. Выложите конфеты на пергамент и положите их в холодильник на 30 минут. Готово, у вас есть полезный и вкусный десерт. Вот так просто.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.