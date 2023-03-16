Сухофрукты – это натуральные сладости, содержащие много полезных веществ и микроэлементов, они лечат сердце и сосуды. Из них также можно приготовить полезные конфеты.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал на своей странице в Инстаграм рецепт полезных конфет, которые не испортят фигуру.
Евгений Клопотенко предложил приготовьте конфеты с бананом и финиками. Во-первых, они нереально вкусные. Во-вторых, они более полезны, чем любые магазинные конфеты. А в-третьих, готовить их до невозможного легко и просто.
Чтобы приготовить конфеты вам понадобится:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег
"Максимальный цинизм": появление зажигалки с изображением Героя ошарашило украинцев
В Украине предлагают ввести новый майский праздник: что он будет означать
"Он уже не говорит о победе": эксперт сказал, сколько времени осталось у Путина
- банан маленький или пол большого,
- 12 шт песочного печенья,
- 5 фиников без косточки,
- 100 г арахиса,
- 25 г сливочного масла
- 1 ст.л меда.
Способ приготовлени:
1. Загрузите все ингридиенты в чашу блендера и взбейте до однородной массы.
2. Из этой массы сформируйте одинаковые небольшие шарики.
3. Растопите 150 г черного шоколада, смешайте его с 50 г сливочного масла и 50 мл молока. Окуните шарики в шоколаде.
4. Выложите конфеты на пергамент и положите их в холодильник на 30 минут. Готово, у вас есть полезный и вкусный десерт. Вот так просто.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.