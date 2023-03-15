Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома українська співачка, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, і є дочкою легендарної української виконавиці Ніни Матвієнко. Зірка одружена з Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку Ніну, яку назвали на честь бабусі. У Тоні Також є дочка від минулих стосунків Уляна. Арсен також має двох синів від минулих стосунків, через що мати Матвієнка була проти їхнього шлюбу спочатку. А після повномасштабного вторгнення Тоня виїхала з України із дітьми, залишивши чоловіка в Україні.

Не забуває Матвієнко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Тоня показала, як повертається до України.

"Втомлена та щаслива повертаюся додому. Арсен Мірзоян, зустрічай о 20:15", - написала зірка у публікації.

А до цього Матвієнко розповіла про життя за кордоном. Як виявилось, для зірки це непросто.

"За все своє життя ніколи не уявляла, що доведеться жити за кордоном. Неймовірно важко бути відірваним від сім'ї, будинку, друзів…"

Протягом року в моєму особистому хіт-параді бажань срібну сходинку займало бажання «швидше повернутися додому». Що продовжує очолювати рейтинг, думаю, пояснювати не треба", - розповіла Матвієнко.

Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко показала маленьку дочку, яка вперше пішла до української школи.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Мірзоян Матвієнко показала дочку, що підросла, від зіркового чоловіка.

Також Politeka писала, що дружина Мірзояна Матвієнко возз'єдналася із чоловіком, кадри сімейної ідилії.



