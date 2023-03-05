Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, которая вышла замуж за Арсена Мирзояна. У пары есть совместная дочь - Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки. Также у Тони есть старшая дочь Ульяна, которую она родила в 17 лет. А у Арсена есть двое сыновей от прошлого брака, с которыми он прекрасно ладит. Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз показала дочь Нину, которая сделала аппликацию.

"Весна", - лаконично подписала Тоня кадры.

А до этого Матвиенко показала свою дочь, поздравив ее с 7-летием.

"Сегодня нашей Нине 7 лет. Такая уж взрослая, добрая и веселая ты, наша девчонка. Столько было у нас с тобой планов (например, научиться играть на гитаре), но ты уже понимаешь, чему наши планы перенеслись. Знаю, как ты скучаешь по всей нашей большой семье и Родине. Но я делаю все возможное, чтобы ты почаще с ними виделась. Мы все одолеем, потому что по-другому не может быть! Когда мы с папой Арсеном Мирзояном решили праздновать твой день (15 января) за границей. Но сейчас мы совсем этого не хотим! Желаем все тебе поскорее вернуться домой и воплотить все твои желания!", - написала Матвиенко.

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