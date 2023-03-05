Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, которая вышла замуж за Арсена Мирзояна. У пары есть совместная дочь - Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки. Также у Тони есть старшая дочь Ульяна, которую она родила в 17 лет. А у Арсена есть двое сыновей от прошлого брака, с которыми он прекрасно ладит. Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз показала дочь Нину, которая сделала аппликацию.
"Весна", - лаконично подписала Тоня кадры.
А до этого Матвиенко показала свою дочь, поздравив ее с 7-летием.
"Сегодня нашей Нине 7 лет. Такая уж взрослая, добрая и веселая ты, наша девчонка. Столько было у нас с тобой планов (например, научиться играть на гитаре), но ты уже понимаешь, чему наши планы перенеслись. Знаю, как ты скучаешь по всей нашей большой семье и Родине. Но я делаю все возможное, чтобы ты почаще с ними виделась. Мы все одолеем, потому что по-другому не может быть! Когда мы с папой Арсеном Мирзояном решили праздновать твой день (15 января) за границей. Но сейчас мы совсем этого не хотим! Желаем все тебе поскорее вернуться домой и воплотить все твои желания!", - написала Матвиенко.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Эксперт раскрыл, какая сейчас на самом деле ситуация в Бахмуте: "Мы можем констатировать факт..."
Ракетный обстрел Запорожья: кадры последствий
Большая трагедия в Полтавской области: появились подробности и кадры с места ЧП
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
Напомним, жена Мирзояна Матвиенко воссоединилась с мужем, кадры семейной идиллии
Также Politeka сообщала, что зять Нины Матвиенко Мирзоян растрогал семейными фото с женой и дочкой
А еще Politeka писала, что муж Матвиенко Мирзоян внезапно объявился в Бахмуте после пропажи