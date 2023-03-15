Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, получившая недавно звание Заслуженной артистки Украины, и является дочерью легендарной украинской исполнительницы Нины Матвиенко. Звезда замужем за Арсеном Мирзояном, от которого родила дочь Нину, которую назвали в честь бабушки. У Тони Также есть дочь от прошлых отношений Ульяна. У Арсена также есть двое сыновей от прошлых отношений, из-за чего мать Матвиенко была против их брака изначально. А после полномасштабного вторжения Тоня выехала из Украины с детьми, оставив мужа в Украине.
Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тоня показала, как возвращается в Украину.
"Уставшая и счастливая возвращаюсь домой. Арсен Мирзоян, встречай в 20:15", - написала звезда в публикации.
А до этого Матвиенко рассказала о жизни за границей. Как оказалось, для звезды это непросто.
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"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно трудно быть оторванной от семьи, дома, друзей…
В течение года в моем личном хит-параде желаний, серебряную ступеньку занимало желание «скорее вернуться домой». Продолжающее возглавлять рейтинг, думаю, объяснять не надо", - рассказала Матвиенко.
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