Український кулінар Євген Клопотенко зазначив, що фішка в тому, що тушиться все разом із невеликими рулетиками з тіста.

Жайма з яловичиною по-казахськи на сковороді - це дуже ситна та поживна страва, яку можна приготувати до обіду чи вечері. Крута подача та шикарний смак цієї страви не залишать нікого байдужого.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт цієї страви "зі смаком Азії".

Євген Клопотенко зазначив, що фішка в тому, що тушиться все разом із невеликими рулетиками з тіста, саме вони і називаються жаймою. Таку страву зручно робити у великому казані або в каструлі з товстим дном.

Інгредієнти:

4 листи тіста філо

10 г вершкового масла (для мастила тіста)

Для жаркого:

800 г яловичини

300 г білокачанної капусти

1 зубчик чеснока

1 часник

дрібка кмину

2 томати

70 мл масла

200 мл води (або бульйону)

сіль та перець за смаком

Спосіб приготування:

1. Наріжте очищений шматок яловичини середніми кубиками.

2. У казані з товстим дном розігрійте олію, додайте порізане кубиком м'ясо. Смажте 20 хвилин на середньому вогні. Накрийте кришкою каструлю і періодично помішуйте м'ясо.

3. Цибулю та томат наріжте середніми кубиками, часник дрібно порубайте. Пошаткуйте білокачанну капусту.

4. Обсмажте спочатку цибулю, потім додайте томати та часник до тих пір, поки томати не дадуть сік. Додайте|добавляйте| капусту і згасіть на невеликому вогні протягом 5 хвилин. Посоліть і поперчіть на смак, киньте дрібку кмину і перемішайте. Влийте воду, накрийте кришкою та тушкуйте ще 30 хвилин.

5. Кожні два шари тесту складіть разом і поріжте спочатку на смужки, а потім на трикутники або ромбики.

6. Викладіть сформовані рулетики зверху на м'ясо, накрийте кришкою та залиште на 10 хвилин.

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