Украинский кулинар Евгений Клопотенко отметил, что фишка в том, что тушится все вместе с небольшими рулетиками из теста.

Жайма с говядиной по-казахски на сковороде - это очень сытное и питательное блюдо, которое можно приготовить к обеду или ужину. Крутая подача и шикарный вкус этого блюда не оставят никого равнодушного.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт этого блюда "со вкусом Азии".

Евгений Клопотенко отметил, что фишка в том, что тушится все вместе с небольшими рулетиками из теста, вот именно они и называются жаймой. Такое блюдо удобно делать в большом котле или в кастрюле с толстым дном.

Ингридиенты:

4 листа теста фило

10 г сливочного масла (для смазки теста)

Для жаркого:

800 г говядины

300 г белокочанной капусты

1 зубчик чеснока

1 лук

щепотка тмина

2 томаты

70 мл масла

200 мл воды (или бульона)

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте очищенный кусок говядины средними кубиками.

2. В котле с толстым дном разогрейте растительное масло, добавьте порезанное кубиком мясо. Жарьте 20 минут на среднем огне. Накройте кастрюлю крышкой и периодически помешивайте мясо.

3. Лук и томат нарежьте средними кубиками, чеснок мелко порубите. Пошинкуйте белокочанную капусту.

4.Обжарте сначала лук, потом добавте томаты и чеснок до тех пор пока томаты не дадут сок. Добавьте капусту и потушите на небольшом огне в течение 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу, бросьте щепотку тмина и перемешайте. Влейте воду, накройте крышкой и тушите еще 30 минут.

5. Каждые два слоя теста сложите вместе и порежьте сначала на полоски, а затем – на треугольники или ромбики.

6. Выложите сформованные рулетики сверху на мясо, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

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