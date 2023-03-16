Жайма с говядиной по-казахски на сковороде - это очень сытное и питательное блюдо, которое можно приготовить к обеду или ужину. Крутая подача и шикарный вкус этого блюда не оставят никого равнодушного.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт этого блюда "со вкусом Азии".
Евгений Клопотенко отметил, что фишка в том, что тушится все вместе с небольшими рулетиками из теста, вот именно они и называются жаймой. Такое блюдо удобно делать в большом котле или в кастрюле с толстым дном.
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- 4 листа теста фило
- 10 г сливочного масла (для смазки теста)
Для жаркого:
- 800 г говядины
- 300 г белокочанной капусты
- 1 зубчик чеснока
- 1 лук
- щепотка тмина
- 2 томаты
- 70 мл масла
- 200 мл воды (или бульона)
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте очищенный кусок говядины средними кубиками.
2. В котле с толстым дном разогрейте растительное масло, добавьте порезанное кубиком мясо. Жарьте 20 минут на среднем огне. Накройте кастрюлю крышкой и периодически помешивайте мясо.
3. Лук и томат нарежьте средними кубиками, чеснок мелко порубите. Пошинкуйте белокочанную капусту.
4.Обжарте сначала лук, потом добавте томаты и чеснок до тех пор пока томаты не дадут сок. Добавьте капусту и потушите на небольшом огне в течение 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу, бросьте щепотку тмина и перемешайте. Влейте воду, накройте крышкой и тушите еще 30 минут.
5. Каждые два слоя теста сложите вместе и порежьте сначала на полоски, а затем – на треугольники или ромбики.
6. Выложите сформованные рулетики сверху на мясо, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.