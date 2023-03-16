Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Гірник після кількох років стосунків, часто ділиться у своєму Instagram яскравими публікаціями та новинами. Так, цього разу шоумен показав фото та розповів про свою нинішню роботу.

Як виявилось, Володимира запросили дублювати головну роль у мультфільмі. На нових фотографіях він зображений у студії звукозапису, що під час цієї роботи. На одному із знімків видно якийсь емоційний момент, мабуть, Вова грає подив свого персонажа. А на другому знімку він вже просто мило позує на тлі банерів із малюнками з мультика.

У підписі до публікації Остапчук написав: "Остапчук знову за старе. Вже кілька років я не дублював фільми, а тут — головна роль легендарного Маріо! Веселе, захоплююче анімаційне кіно «Брати Супер Маріо в кіно» від студії @universalpicturesua з 5 квітня в усіх кінотеатрах країни. Mamma Mia".

Українці не залишили поза увагою таку новину від телеведучого і почали коментувати:

"Клас".

"Ви змінилися на краще, ось що означає поруч гідна дівчина".

"Лелеки пам'ятаєш?".

"Який кайф! Вітаю!".

"А ще тиждень тому так шифрувався. Міг і по секрету сказати".

"Молодець".

"Тобі підуть вуса".

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