Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Гірник після кількох років стосунків, часто ділиться у своєму Instagram яскравими публікаціями та новинами. Так, цього разу шоумен показав фото та розповів про свою нинішню роботу.
Як виявилось, Володимира запросили дублювати головну роль у мультфільмі. На нових фотографіях він зображений у студії звукозапису, що під час цієї роботи. На одному із знімків видно якийсь емоційний момент, мабуть, Вова грає подив свого персонажа. А на другому знімку він вже просто мило позує на тлі банерів із малюнками з мультика.
У підписі до публікації Остапчук написав: "Остапчук знову за старе. Вже кілька років я не дублював фільми, а тут — головна роль легендарного Маріо! Веселе, захоплююче анімаційне кіно «Брати Супер Маріо в кіно» від студії @universalpicturesua з 5 квітня в усіх кінотеатрах країни. Mamma Mia".
Українці не залишили поза увагою таку новину від телеведучого і почали коментувати:
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"Лелеки пам'ятаєш?".
"Який кайф! Вітаю!".
"А ще тиждень тому так шифрувався. Міг і по секрету сказати".
"Молодець".
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