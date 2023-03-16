Популярна українська актриса, зірка театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто ділиться з шанувальниками публікацій на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка виклала кілька відео з Маріуполя, де рік тому окупанти завдали авіаудару драмтеатру, в якому ховалися мирні жителі.

Так, на одному з відео Ольга показала маріупольський драмтеатр у мирному житті та після бомбардування росіян. Спочатку це було місце, де збиралося багато людей, влаштовували міські свята та різні заходи. А потім вороги зруйнували театр, скинувши на нього бомби, коли ховалися мирні жителі. На ще одному відео, знятому тими, хто вижив усередині, можна побачити людей, які намагаються евакуюватися з місця трагедії, а також руйнування після вибухів.

У підписі до публікації Сумська написала: "Сьогодні – річниця авіаудару по Драмтеатру у Маріуполі. Рік найжорстокішого жахіття знищення мирних жителів, які ховались в храмі мистецтва… 16 березня 2022 року окупанти обстріляли ракетами будівлю, де перебувало понад 1000 мирних жителів Маріуполя. Внаслідок авіаудару під завалами театру загинули люди, серед яких - діти. Світла пам’ять загиблим".

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