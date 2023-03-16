У лютому – березні 2014 року до псевдореферендуму, який у Криму незаконно провела Росії, тисячі людей на півострові виходили на мітинги з гаслами: "Герої не вмирають!" Популярна співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" у 2016 році Джамала згадала про це і написала зворушливий пост в Інстаграм.

Джамала вкотре наголосила, що Крим — це Україна. 2014 року люди, яких вона знала особисто, топили безстрашно за свій будинок – за Україну.

"Для мене так було, є і буде. Це мій дім, мої батьки, моє коріння… Боротьба за Крим триває. У межах півострова теж. За час повномасштабного вторгнення опір мешканців Криму посилився", – запевнила переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016 " .

Джамала також зізналася, що коли розпочалася окупація Криму, це стало для неї ударом і вона сприймала все дуже болісно. Співачка пояснила, що зараз боротьба триває за острів – за час повномасштабного вторгнення опір мешканців Криму посилився. І навіть знову почали звучати пісні українською мовою.

"Патріотичні листівки, графіті, синьо-жовті стрічки, що розповсюджуються на півострові - це все натякає окупантам, що їм тут не місце. Більше того, з вересня 2022 року на території активізувався партизанський рух", - відповіла Джамала.



Нагадаємо, Джамала несподівано звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Джамала кардинально змінила імідж та показала результат.

Як Politeka повідомляла, Джамала в образі з незвичайним вінком заінтригувала фанатів.