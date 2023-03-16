На офіційній сторінці телеканалу 1+1 опублікували яскравий анонс нового випуску "Світ навиворіт" у Колумбії.
"У третьому випуску «Світу навиворіт», знятому до повномасштабного вторгнення, мандрівник стане шукачем смарагдів та розповість про незвичайну подію, що дає можливість розбагатіти простим колумбійцям. Команда вирушить у регіон міста Мусо, де добувають найдорожчі смарагди у світі. Кажуть, що коштовні камені там лежать просто під ногами, але знайти їх не так вже й просто. Дорога до шахт лежить небезпечною стежкою та прихована у джунглях Колумбії від сторонніх поглядів", — сказано в анонсі.
Дмитро Комаров познайомить глядачів із баладорою – унікальною подією, коли прості колумбійці шукають коштовності в переробленій породі, залишеній власниками смарагдових шахт. Ведучий і сам спробує себе в ролі шукача скарбів разом із сотнею інших гуакеро (людей, які займаються пошуком коштовних каменів).
У випуску глядачі дізнаються, чому колумбійські смарагди, які вважаються найдорожчими та найкращими у світі, назвали кривавими, скільки коштував найдорожчий смарагд, знайдений гуакеро, і як насправді живе населення одного з найбагатших на скарби регіонів світу.
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Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.
Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.
Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.