Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі проти російських окупаційних військ. Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дарина опублікувала фотографію, де лежала із собакою на ліжку.
"Залишу тут на спогад. Умка і я", - написала Дарина.
Фанати, включаючи Тараса Цимбалюка, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"У вас був дуже вдалий і милий дует. Дякую за приємні та теплі миті";
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"Дуже милі. Ваші стороз із ним піднімали настрій щоразу";
"Дякую вам, ваші стор завжди піднімають мені настрій".
А раніше Петрожицька поділилася емоціями до річниці вторгнення. Зірка також опублікувала декілька фотографій.
"Рік як один день.
Переоцінка всього життя за мить.
Ми ніколи не будемо такими, якими були. Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо!
Я весь рік повторюю одне – я пишаюся вами, українці! Ви-найкращі у всьому світі!
Вічна подяка захисникам та захисникам!", - написала зірка.
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