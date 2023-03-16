Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе против российских оккупационных войск. Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дарья опубликовала фотографию, где лежала с собакой на кровати.
"Оставлю тут на воспоминание. Умка и я", - написала Дарья.
Фанаты, включая Тараса Цымбалюка, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"У вас был очень удачный и милый дуэт. Спасибо за приятные и теплые мгновения";
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"Очень милые. Ваши стороз с ним поднимали настроение каждый раз";
"Спасибо вам, ваши стор всегда поднимают мне настроение".
А до этого Петрожицкая поделилась эмоциями к годовщине вторжения. Звезда также опубликовала несколько фотографий.
"Год как один день.
Переоценка всей жизни за мгновение.
Мы никогда не будем такими, какими были. Никогда не простим! Никогда не забудем!
Я весь год повторяю одно – я горжусь вами, украинцы! Вы-лучшие во всем мире!!!
Вечная благодарность защитникам и защитницам!", - написала звезда.
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая устроила эксперимент с внешностью, показав результат
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