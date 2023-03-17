Український кулінар Євген Клопотенко розповів про важливий для нього захід, заінтригувавши фанатів.

Цього разу знаменитий кулінар розповів про особливий день із особливими стравами, важливий захід відбудеться вже у понеділок.

Що це за день такий? 20 березня у будь-якого ресторану "100 років тому вперед" День Народження, йому 4 роки. А inshi.bistro відзначає першу річницю. Вони вирішили відсвяткувати разом, тож команда 100 років їде до Львова з усіма. Але ресторан все одно працюватиме.

Ми залишимо всі свої бізнес-справи і готуватимемо, виноситимемо страви і даруватимемо вам любов. А ще багато обійматися та спілкуватися про їжу. Офіціантами, кухарями та барменами будуть наші друзі, які ніколи не працювали у ресторанному бізнесі, але багато знають про їжу» - поділився ідеєю Клопотенка.

Він заінтригував, помітивши, що збирається готувати в печі косулю та сома за особливим рецептом.

Також Клопотенко показав рецепт ситної казахської страви з м'ясом та овочами: крута подача та шикарний смак. Він показав рецепт цієї страви "зі смаком Азії".

Жайма з яловичиною по-казахськи на сковороді - це дуже ситна та поживна страва, яку можна приготувати до обіду чи вечері. Крута подача та шикарний смак цієї страви не залишать нікого байдужого.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.