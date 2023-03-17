В этот раз знаменитый кулинар рассказал об особом дне с особыми блюдами, важное мероприятие состоится уже в понедельник.

«Что это за день такой? 20 марта у любого ресторана "100 лет назад вперед" День Рождения, ему 4 года. А inshi.bistro отмечает первую годовщину. Они решили отпраздновать вместе, поэтому команда 100 лет едет во Львов со всеми. Но ресторан все равно будет работать.

Мы оставим все свои бизнес-дела и будем готовить, выносить блюда и дарить вам любовь. А еще много обниматься и общаться о еде. Официантами, поварами и барменами будут наши друзья, которые никогда не работали в ресторанном бизнесе, но много знают о еде» - поделился идеей Клопотенко.

Он заинтриговал, подметив, что собирается готовить в печи косулю и сома по особому рецепту.

Также Клопотенко показал рецепт сытного казахского блюда с мясом и овощами: крутая подача и шикарный вкус. Он показал рецепт этого блюда "со вкусом Азии".

Жайма с говядиной по-казахски на сковороде - это очень сытное и питательное блюдо, которое можно приготовить к обеду или ужину. Крутая подача и шикарный вкус этого блюда не оставят никого равнодушного.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.