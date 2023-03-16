Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Квартал 95". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Олена та про Інстаграм, де цього разу розповіла про подарунок від військових.

"Отримала від військових, яким допомагаю, подарунок, який збережу та покажу онукам, коли стану бабусею і вони питатимуть мене про війну. А ще хочу зберегти в пам'яті те, як на зйомках Тихого вечора, який вийде вже цієї суботи, Саша Терен розповідаючи про себе та військових з інвалідністю, нашивав їх «невпокореними ветеранами» і я відчула фізично, здається, скільки в цьому словосполученні заховано сили та якоїсь поваги до життя, якою б вона не була тепер… А ще назавжди запам'ятаю фразу, яку актор Дмитро сказав, коли говорили про його поранення: «Я вдячний, що живий поки що і не пішов у тишу»…», - написала Кравець.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Боже, яка ж ти гарна";

"Як гарно, Кравець";

"Низький уклін кожному та безмежна подяка до кінця життя!!";

"Крутий подарунок";

"Прекрасна і дуже щира. Дякую".

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