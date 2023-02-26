Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также звезда стала одним из голосов в мультфильме "Мавка. Лесная песня". Звезда решила рассказать о своем персонаже, которого озвучила.
"Я негативный персонаж. И это мне очень нравится, ибо знаете, есть такое уже привычное амплуа и очень хочется всегда за рамки выходить и играть необычные роли. И Килина - это такая, можно сказать ведьма, но она очень модная, красивая своей злой красотой. Она такая импульсивная очень, энергичная. Мне даже кажется, во время работы, что это мое альтер эго", - сказала Кравец.
"Образ злодеи пришелся по душе Елене Кравец, актрисе, подарившей Килине свой голос. Ведь роль главного антагониста позволила ей выйти за рамки своего обычного амплуа и получить новый невероятный опыт", -было написано в публикации.
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"Нервно жду этот мультфильм";
"Килина, звали мою бабушку, мухи не обидела в своей жизни, святой человек был";
"Ждем с нетерпением выхода этой замечательной картины. Спасибо за ваш талант".
Напомним, дочь Елены Кравец из "Квартал 95" поразила кадрами в день своего 20-летия
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