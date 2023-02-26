Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также звезда стала одним из голосов в мультфильме "Мавка. Лесная песня". Звезда решила рассказать о своем персонаже, которого озвучила.

"Я негативный персонаж. И это мне очень нравится, ибо знаете, есть такое уже привычное амплуа и очень хочется всегда за рамки выходить и играть необычные роли. И Килина - это такая, можно сказать ведьма, но она очень модная, красивая своей злой красотой. Она такая импульсивная очень, энергичная. Мне даже кажется, во время работы, что это мое альтер эго", - сказала Кравец.

"Образ злодеи пришелся по душе Елене Кравец, актрисе, подарившей Килине свой голос. Ведь роль главного антагониста позволила ей выйти за рамки своего обычного амплуа и получить новый невероятный опыт", -было написано в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Нервно жду этот мультфильм";

"Килина, звали мою бабушку, мухи не обидела в своей жизни, святой человек был";

"Ждем с нетерпением выхода этой замечательной картины. Спасибо за ваш талант".

Напомним, дочь Елены Кравец из "Квартал 95" поразила кадрами в день своего 20-летия

А еще Politeka сообщала, что Кравец рассказала о своей встрече с Кимом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" похвасталась своим талантом: неожиданные кадры