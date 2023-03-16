Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Квартал 95". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Елена и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о подарке от военных.

"Получила от военных, которым помогаю, подарок, который сохраню и покажу внукам, когда стану бабушкой и они будут спрашивать меня о войне.А еще хочу сохранить в памяти то, как на съемках Тихого вечера, который выйдет уже в эту субботу, Саша Терен рассказывая о себе и военных с инвалидностью, нашивал их «непокоренными ветеранами» и я почувствовала физически, кажется, сколько в этом словосочетании зашито силы и какого-то уважения к жизни, какой бы она ни была теперь… А еще навсегда запомню фразу, которую актер Дмитрий сказал, когда говорили о его ранении. «Я благодарен, что жив пока и не ушел в тишину»…", - написала Кравец.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, какая же ты красивая";

"Как красиво, Кравец";

"Низкий поклон каждому и безграничная благодарность к концу жизни!!";

"Крутой подарок";

"Прекрасная и очень искренняя. Спасибо".

Напомним, Кравец рассказала о возвращении из-за границы и первом взрыве в Украине, который услышали ее дети

А еще Politeka сообщала, что Кравец после ухода с "Квартал 95" рассказала об обострении своей болезни

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