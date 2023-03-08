Популярная украинская актриса, телеведущая и звезда юмористической студии "Квартал 95" Елена Кравец с начала войны вместе с тремя детьми и родителями мужа выехала жить в Польшу. Там артистка провела около полугода и столкнулась с разными трудностями, а под конец лета встала перед решением вопроса – где отправлять детей Катю и Ваню в школу.

Как рассказала Елена в сюжете программы "ЖВЛ", ее близнецы должны были идти в первый класс, и ей нужно было решить, где это будет – в Польше или в Украине. Артистка призналась, что просто на мгновение представила себя 6-летнем ребенком, которому нужно учится в первом классе в стране, где он не знает языка, где нет знакомых и друзей. Тогда и решилась на возвращение домой в Киеве.

"Было просто взвешенное решение – мы возвращаемся. И когда я это сообщила детям, то они не говорили: "А чего?", было: "Урааа! Класс! Честно вам скажу, я бы сошла с ума, если бы я там еще с ними оставалась, и на учебный год", - вспоминает Елена.

Однако, почти сразу по приезду Кравец и ее дети столкнулись с жестокой военной реальностью в Украине.

"Один раз, ну так бахнуло. Мы заходили в школу, и я только берусь за ручку двери, и такой мощный взрыв, ну такой он мощный. У меня в руках двери, стекло завибрировало. И Катя тогда впервые ну очень испугалась, начала плакать", - поделилась Кравец.

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