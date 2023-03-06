Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото со своего визита на шоу Елены Кравец "Тихий вечер".

Как оказалось, на этот эфир Наталка пришла не одна, а со своим коллегой-актером Назаром Заднепровским. И судя по снимкам, они весело провели там время. Как видно, для съемок актриса не стала изменять себе и пришла в коротком белом платье замысловатого фасона, которое дополнила еще и белыми сапогами. Ее волосы распущены в элегантной укладке, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Денисенко рассказала: "Это то, что СТОИТ посмотреть. Рассказали о премьере @mavka.movie. И вживую пообщались голосами из мультфильма. Даже были конкурсы. Этот выпуск точно не оставит вас равнодушными. Так что смотрите, наслаждайтесь и гордитесь украинским".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какая ты хорошая".

"Наташа, вы супер. Я даже не представляю, кто бы так круто подошел на роль Мавки как не вы".

"Очень крутые и положительные".

"Смотрела, рекомендую. Было очень интересно и весело".

"Наталья, вы супер".

"Час назад просмотрела этот выпуск. Невероятные, как всегда".

"А там спойлеров сюжета о Мавке нет?".

"Как раз посмотрела с сыном! Вы самая замечательная малка, супер озвучка!".

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