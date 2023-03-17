Популярна українська модель та телеведуча Олександра Кучеренко, яка є дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова з "Світ навиворіт", з початку війни почала рідко публікувати нові посади у своєму Instagram. Однак днями вона знову вийшла на зв'язок і поділилася з шанувальниками кадрами зі студії перед ефіром.

Схоже, що після невеликої паузи Олександра знову повернулася до роботи над своєю спортивною програмою на телебаченні. На новій фотографії дівчина позує у студії, на ній сірі джинси та стильний синій піджак, під яким видно білу блузку. Волосся дівчини зібрані у високий хвіст, а на її обличчі елегантний макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Кучеренко написала: "Попереду черговий футбольний вечір. Сподіваємося @fcshakhtar порадує усіх нас грою і результатом! Нам зараз потрібні перемоги у всьому. Вболіваємо за Україну разом! Долучайтеся до нашої студії прямо зараз!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дружини Комарова:

"Скучили за вами. Повертайтеся сюди. Ваші фото неймовірні, як і ви".

"Терплю футбол по телевізору тільки тому, що в перервах показують вас і ваші карколомні луки".

"Яка ж ви гарна".

"Неймовірно гарна!".

"Така гарна".

"Яка красуня".

"Ну як гарна".

"Стильна красуня Олександра".

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