Буженина – це запечений у духовці великий шматок свинячого м'яса, натертий різними запашними травами та спеціями. Добре приготовлена буженина прикрасить будь-який стіл і зможе здивувати найвибагливіших гостей.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт соковитої буженини.
Євген Клопотенко зазначив, що один із найважливіших лайфхаків – це спосіб приготування буженини. М'ясо спочатку потрібно проварити із сіллю та часником, і лише потім запекти в духовці. Так, готова буженина матиме ще кращу структуру. Залишилося лише змастити м'ясо сумішшю меду та гірчиці: у результаті з'явиться красива золотиста і хрумка скоринка.
Інгредієнти:
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- 1,2 кг свинини (задня частина або нашийок)
- 10 зубчиків часнику (+ 4 зубчики у воду)
- 20 г американської гірчиці
- 20 г меду
- сіль
Як приготувати:
1. Обваляйте кожен зубчик часнику в солі, потім зробіть надрізи в м'ясі і вставте туди часник.
2. У велику каструлю влийте воду, додайте сіль і 4 зубчики часнику. Доведіть до кипіння та обережно опустіть м'ясо, проваріть 15-20 хвилин.
3. Після цього витягніть з води буженину, позбавтеся зайвої вологи і викладіть м'ясо на пергамент. Після цього загорніть папір конвертом.
4. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.
5. Після цього приготуйте соус – змішайте гірчицю з медом. Витягніть м'ясо і змастіть готовим соусом. Після цього знову поставте випікатись на 15-20 хвилин.
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