Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что готовая буженина будет обладать еще лучшей структурой.

Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса, натертый различными душистыми травами и специями. Хорошо приготовленная буженина украсит любой стол и сможет удивить самых привиредливых гостей.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт сочной буженины.

Евгений Клопотенко отметил, что один из самых важных лайфхаков – это способ приготовления буженины. Мясо сначала нужно проварить с солью и чесноком, и лишь потом запечь в духовке. Так, готовая буженина будет обладать еще лучшей структурой. Осталось лишь смазать мясо смесью меда и горчицы: в результате появится красивая золотистая и хрустящая корочка.

Ингридиенты:

1,2 кг свинины (задняя часть или ошейок)

10 зубчиков чеснока (+ 4 зубчика в воду)

20 г американской горчицы

20 г меда

соль

Как приготовить:

1. Обваляйте каждый зубчик чеснока в соли, после этого сделайте надрезы в мясе и вставте туда чеснок.

2. В большую кастрюлю влейте воду, добавьте соль и 4 зубчика чеснока. Доведите до кипения и осторожно опустите мясо, проварите 15-20 минут.

3. После этого вытяните из воды буженину, избавтесь от лишней влаги и выложите мясо на пергамент. После этого заверните бумагу конвертом.

4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

5. После этого приготовте соус – смешайте горчицу с медом. Вытащите мясо и смажьте его готовым соусом. После этого снова поставьте выпекаться на 15-20 минут.

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