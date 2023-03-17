Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса, натертый различными душистыми травами и специями. Хорошо приготовленная буженина украсит любой стол и сможет удивить самых привиредливых гостей.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт сочной буженины.
Евгений Клопотенко отметил, что один из самых важных лайфхаков – это способ приготовления буженины. Мясо сначала нужно проварить с солью и чесноком, и лишь потом запечь в духовке. Так, готовая буженина будет обладать еще лучшей структурой. Осталось лишь смазать мясо смесью меда и горчицы: в результате появится красивая золотистая и хрустящая корочка.
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- 1,2 кг свинины (задняя часть или ошейок)
- 10 зубчиков чеснока (+ 4 зубчика в воду)
- 20 г американской горчицы
- 20 г меда
- соль
Как приготовить:
1. Обваляйте каждый зубчик чеснока в соли, после этого сделайте надрезы в мясе и вставте туда чеснок.
2. В большую кастрюлю влейте воду, добавьте соль и 4 зубчика чеснока. Доведите до кипения и осторожно опустите мясо, проварите 15-20 минут.
3. После этого вытяните из воды буженину, избавтесь от лишней влаги и выложите мясо на пергамент. После этого заверните бумагу конвертом.
4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
5. После этого приготовте соус – смешайте горчицу с медом. Вытащите мясо и смажьте его готовым соусом. После этого снова поставьте выпекаться на 15-20 минут.
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