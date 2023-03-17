Фіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф Професіонали 3" Микола Люлько поділився рецептом ефектної закуски, яка підійде навіть для святкового столу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати швидку закуску з крабових паличок.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

•Крабові палички – 250г

•Яйце куряче – 2 шт.

•М’який сир – 100г

•Часник – 2 зубчики

•Майонез – 2 ст.л.

•Сіль – 2г

•Кріп – 30г

Відварені яйця та сир натираємо на дрібну тертку. Дрібненько нарізаємо крабові палички та поєднуємо 2/3 паличок в одній мисці разом з сиром та яйцем. Заправляємо цю масу майонезом, почавленим часником і сіллю. Залишається сформувати кульки та запанірувати їх.

Для паніровки змішуємо дрібно порубаний кріп та третину крабових паличок, що залишилася. Обвалюємо кульки в паніровці — і готово, можна смакувати.

Українці в коментарях оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф":

"Біжу по продукти, має бути дуже смачно 🔥";

"Готую часто такі закуски👍 в піст страви з крабових паличок актуальні особливо🤘";

"Можна експерементувати з різними видами твердих сирів. Смаки будуть абсолютно різними";

"Рецепт дуже класний та простий у приготуванні, дуже ефектно виглядає на святковому столі🔥";

"Рецепт дуже цікавий і головніше, що швидко і легко готується 😊 Я обов'язково його приготую 😊".

Нагадаємо, Микола Люлько дав рецепт ідеальних млинців.

Як повідомляла Politeka, зірка "Мастер Шеф Професіонали" Микола Люлько дав простий рецепт смачнющого торту.

Також Politeka писала, що фіналіст "Мастер Шеф Професіонали" Люлько дав рецепт цікавої закуски з баклажанів.