Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько поделился рецептом эффектной закуски, которая подойдет даже для праздничного стола.

В этот раз на своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить быструю закуску из крабовых палочек.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

•Крабовые палочки – 250г

•Яйцо куриное – 2 шт.

•Мягкий сыр – 100г

•Чеснок – 2 зубчика

•Майонез – 2 ст.л.

•Соль – 2г

•Укроп – 30г

Отварные яйца и сыр натираем на мелкую терку. Мелко нарезаем крабовые палочки и совмещаем 2/3 палочек в одной миске вместе с сыром и яйцом. Заправляем эту массу майонезом, измельченным чесноком и солью. Остается сформировать шарики и запанировать их.

Для панировки смешиваем мелко порубленный укроп и оставшуюся треть крабовых палочек. Обваливаем шарики в панировке – и готово, можно смаковать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Бегу за продуктами, должно быть очень вкусно 🔥";

"Готовлю часто такие закуски👍 в пост блюда из крабовых палочек актуальны особенно🤘";

"Можно экспериментировать с разными видами твердых сыров. Вкусы будут совершенно разными";

"Рецепт очень классный и простой в приготовлении, очень эффектно смотрится на праздничном столе";

"Рецепт очень интересый и главное, что быстро и легко готовится 😊 Я обязательно его приготовлю 😊".

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

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