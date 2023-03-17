Дружина українського телеведучого Григорія Решетника попри дуже напружені дні, вона завжди у чудовому настрої, бадьора та весела, причому не лише перед камерами, а й коли камери вимкнені. З приходом весни і без того завжди стильні та ефектні вбрання Христини Решетник стали трохи світлішими – так, вона показала в Instagram новий, неймовірно ніжний та елегантний образ.

Христина Решетник відображена у відділі магазину одягу. На ній стильне вбрання: прямі сірі штани, бомпер у тон, светр, біла блуза, а понад вона накинула світло-бежеве пальто з великими темними гудзиками.

Доповнюють ефектну цибулю коричнева сумочка через плече та незвичайна для неї зачіска - вона накрутила волосся у красиві хвилясті локони.

"Незвичайний стиль для мене, але мені подобається", - прокоментувала свою цибулю Христина Решетник.

У коментарях користувачі мережі не забувають захоплюватися стильним весняним чином дружини Решетника: "Крис, яка ти хороша", "Яка ж ти мила", "Не тільки чарівна та ефектна жінка, а й прекрасна дружина та мати! Надихайте українок і надалі! Незабутньою! Вам весни!", " Яка краса!! Вам так йдуть ці відтінки".

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.