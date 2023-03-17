Популярний український хореограф та багаторічний суддя шоу "Танців із зірками" Влад Яма з перших днів війни рік тому разом із родиною поїхав жити до Америки. Там шоумен та його дружина Лілія почали активно організовувати та брати участь у благодійних заходах на підтримку України.

І Влад, і Лілія активно ведуть свої профілі у Instagram, показуючи своє життя у США. Так, цього разу дружина хореографа поділилася у сторис знімками, певне, з особистого архіву.

Так, на одній зі сторіс дружина хореографа знята в цікавій локації, вона нахилилася до дерева і стоїть боком до фотографа. Перед камерою вона з'явилася в приталеній білій сукні, яка підкреслила струнку фігуру. Її довге волосся випрямлене і розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

На другій фотографії Лілія зображена, стоячи біля квітучого куща, вона буквально потопає у цих кольорах. Тут дівчина позує у чорній сукні на бретельках, волосся також розпущене, а на обличчі легкий макіяж, вона нахилила голову і ніби про щось задумалася.

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