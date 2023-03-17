Популярний український хореограф та багаторічний суддя шоу "Танців із зірками" Влад Яма з перших днів війни рік тому разом із родиною поїхав жити до Америки. Там шоумен та його дружина Лілія почали активно організовувати та брати участь у благодійних заходах на підтримку України.
І Влад, і Лілія активно ведуть свої профілі у Instagram, показуючи своє життя у США. Так, цього разу дружина хореографа поділилася у сторис знімками, певне, з особистого архіву.
Так, на одній зі сторіс дружина хореографа знята в цікавій локації, вона нахилилася до дерева і стоїть боком до фотографа. Перед камерою вона з'явилася в приталеній білій сукні, яка підкреслила струнку фігуру. Її довге волосся випрямлене і розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
На другій фотографії Лілія зображена, стоячи біля квітучого куща, вона буквально потопає у цих кольорах. Тут дівчина позує у чорній сукні на бретельках, волосся також розпущене, а на обличчі легкий макіяж, вона нахилила голову і ніби про щось задумалася.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Новий ракетний удар: з’явилися кадри страшних наслідків, йде евакуація населення
Кульмінація все ближче: з'явилися важливі новини з передової та Бахмута
Максу було всього 23, а Яні - 29: нова страшна звістка сколихнула Україну
Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
Нагадаємо, "Підставили всіх": Ліда Лі висловилася про скандал із чоловіками-артистами, які втекли за кордон.
Як повідомляла Politeka, "У нас був тільки день, але…": Зарицька KAZKA розповіла про незвичайний досвід у Лондоні.
Також Politeka писала, що "На жаль, з технічних причин": Аліна Паш повідомила сумну новину, фанати схвильовані.