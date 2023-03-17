Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала лаштунки зйомок українського кліпу.

Як відомо, кілька тижнів тому Світлана презентувала нову пісню з гучною назвою та посилкою "По-українськи". У кліпі на цю композицію артистка з'явилася у незвичайних образах, також у ньому мелькали кадри війни з вибухами та руйнуваннями. Багато хто розкритикував цю роботу зірки, хоча були й ті, хто вірить у щирість артистки.

У своєму профілі в соцмережі Лобода показала лаштунки зйомок цього кліпу, видно, що над ним працювало багато людей. "Як це було", - підписала публікацію співачка. А користувачі почали коментувати відео:

"Це було дуже круто, тож і такий результат вийшов".

"Як же круто".

"Навіщо ви це робите?".

"Чудова пісня".

"Це був космос".

"Світлана Сергіївна, коли альбом?"

"Шедеврально".

"Світлано, дуже крута пісня".

"Неймовірно красиво вийшло".

"Пишаюся тобою, Світлано!".

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