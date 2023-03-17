Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український співак, який є лідером гурту "Бумбокс". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення музикант вирушив на фронт боронити Україну. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де діляться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Хливнюк поділився зворушливим віршем.

"Всім привіт передавай. В нас все в нормі. Крім очей у "спокійному місті". Зупиняєшся на світлофорі. А сусіди не дивляться - в формі. Бо у вас немає бар'єру. В ваших поглядах падають гради. А у нас тут плітки і бровада. І ЗП, і навар, і кар'єри. Чи як "звиклим" бійці і не люди. Не селіться тепер поміж нами. Бо не бай Бог накличете приліт. Тільки діти вітаються всюди. Підсвідомо шукається привід. Поступово втрачаються рими. Не гребуйте словами простими. Не ставайте будь ласка пустими. В телевізорі вже перемога. За столами медійні "обсери". Під очима мішками волонтерів. Папірці бойовим офіцерам. Ті, хто з досвідом - в найгарячіше. Хто з грошима - подалі на захід. До якої працює цей заклад? Ви відчинені? Відповідь - тиша", - написав Андрій.

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