Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения Хлывнюк отправился на фронт, где в последнее время был оператором боевого дрона. А теперь Андрей отправился с группой "Бумбокс" по Северной Америке. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где после концерта в Лос-Анджелесе поделился новым фото в своем блоге. Звезда никак не подписал фото, где позировал посреди улицы в военных штанах.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо за концерт вчера в СФ. как мы ждали вас – еще до войны… но теперь все иначе, эмоциональнее, и рыдали в толпе, и обнимались, и пели все вместе…";

"Андрей и невидимый хардкор бэнд";

"Это может быть новый кавер";

"Черепашка-ниндзя";

"Я человек простой: вижу фото господина Андрея – ругаю, не смотря".

А на страничке группы была опубликована благодарность за концерт в Лос-Анджелесе. Группа стояла на сцене, а сзади можно увидеть огромный зал людей, которые пришли на мероприятие.

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