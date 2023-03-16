Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский певец и лидер группы "Бумбокс". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда ушел защищать Украину и сначала был в полиции, а в последнее время управлял боевым дроном на фронте. Сейчас же звезда в туре по США, где дает концерты.
Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Андрей решил поздравить свою приятельницу с днем рождения.
"Сегодня ДР у человека с огромным сердцем!";
"Тата – это сплошное огромное сердце, – глубиной до конца Вселенной и обратно";
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"Воу воу, Андрей, ну и девушки у вас здесь собрались";
"С Днем Рождения, милая девочка";
"Красивые, пусть вас бог бережет".
А до этого Хлывнюк поделился фотографией с фронта. Звезда также сопроводил публикацию благодарностью.
"А еще, сказать спасибо! Родные мои, чистосердечные и чувствительные люди, благодарю вас за то, что живое, что подразделение наше обеспечено всем необходимым и, без преувеличений, может считаться теперь профессиональным в своем деле", - рассказал Андрей.
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