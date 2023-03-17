Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский певец, который является лидером группы "Бумбокс". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения музыкант отправился на фронт защищать Украину. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делятся с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Хлывнюк поделился трогательным стихом.

"Всім привіт передавай. В нас все в нормі. Крім очей у "спокійному місті". Зупиняєшся на світлофорі. А сусіди не дивляться - в формі. Бо у вас немає бар'єру. В ваших поглядах падають гради. А у нас тут плітки і бровада. І ЗП, і навар, і кар'єри. Чи як "звиклим" бійці і не люди. Не селіться тепер поміж нами. Бо не бай Бог накличете приліт. Тільки діти вітаються всюди. Підсвідомо шукається привід. Поступово втрачаються рими. Не гребуйте словами простими. Не ставайте будь ласка пустими. В телевізорі вже перемога. За столами медійні "обсери". Під очима мішками волонтерів. Папірці бойовим офіцерам. Ті, хто з досвідом - в найгарячіше. Хто з грошима - подалі на захід. До якої працює цей заклад? Ви відчинені? Відповідь - тиша", - написал Андрей.

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