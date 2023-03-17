Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". А кілька років тому гурт розпався і Надя зайнялася сольною кар'єрою, вражаючи своєю роботою. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дорофєєва розповіла, як захворіла, поділившись кадрами.

"Друзі, всім дякую за підтримку. Тільки зараз трохи прийшла до тями. У мене з позавчора - температура. А вчора зверху ще й стався сильний напад мігрені. Все це комбо спрацювало жахливо. Луцьк, чекаю на вас 21-го числа", - написала Дорофєєва.

"А що, так можна було. Запитала я сьогодні після того, як мені зробили "вітамінно-підтримуючу крапельницю". Звичайно, краще не доводити себе до хвороби і краще зробити цю процедуру як запобігання". Тим більше вірусів зараз - дуже багато і всі вони дуже агресивні. Допомагати імунітету – важливо”, – написала Надя та показала, як пройшла процедуру, щоб зміцнити свій організм. Зірка лежала на кушетці з крапельницею, поки її доглядала медсестра.

Нагадаємо, Дорофєєва вразила худорлявістю, змусивши турбуватися про її здоров'я.

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