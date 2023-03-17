Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". А несколько лет назад группа распалась и Надя занялась сольной карьерой, впечатляя своей работой. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дорофеева рассказала, как заболела, поделившись кадрами.
"Друзья, всем спасибо за поддержку. Только сейчас немного пришла в сознание. У меня с позавчера - температура. А вчера сверху еще и случился сильный приступ мигрени. Все это комбо сработало ужасно. Луцк, жду вас 21-го числа", - написала Дорофеева.
"А что, так можно было. Спросила я сегодня после того, как мне сделали "витаминно-поддерживающую капельницу". Конечно, лучше не доводить себя до болезни и лучше сделать эту процедуру как "предотвращение". Тем более вирусов сейчас - очень много и все они очень агрессивніе. Помогать иммунитету - важно", - написала Надя и показала, как прошла процедуру, чтобы укрепить свой организм. Звезда лежала на кушетке с капельницей, пока за ней ухаживала медсестра.
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