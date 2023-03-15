Сейчас Надя Дорофеева вместе с командой путешествует по стране в рамках специального тура, поэтому после каждого выступления старается поделиться подборкой кадров. В этот раз звезда обратила внимание на свою фигуру.

Еще недавно в социальной сети Надя пожаловалась, что ее фигура выглядит не так подтянуто, как ей хотелось. Тогда поклонники заверили артистку, что она действительно стройная и не обязательно иметь идеальный пресс, чтобы быть довольной собой.

В этот раз звезда смогла вновь впечатлить:

«Это законно быть такой красивой?; Это слово, которое вы говорите; Надя ты загипнозировала своими глазами и не только; Красавица; Мы даже не начали 🙈🔥; Копий не найти 🥵

как можно быть такой красивой; Была на концертах, какая ты невероятная😍; Почему так красиво?».

Накануне артистка выступила в Чернигове. Кроме того, что к Наде Дорофеевой на этот концерт прибыл знаменитый пес-пиротехник Патрон, произошло еще одно событие, которое очень тронуло певицу.

"Говорят: мы чувствуем, что нас не бросили. После этой фразы хотелось разрыдаться. Впервые за свою жизнь я чувствую, что мои «смыслы» это не просто тур…", — признается исполнительница.

Напомним, Дорофеева после выступления в Польше похвасталась своими миллионами.

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева рассказала, ради чего прервала свой тур по Украине.

Также Politeka писала, что Дорофеева показала свою ночлежку на случай бомбежек.