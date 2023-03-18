Ольга Сумська - відома українська актриса, яка вже 40 років радує українців своєю грою в театрі та кіно, отримавши звання Народної та заслуженої артистки України . Зірка спочатку була одружена з Євгеном Паперним, від якого народила доньку Тоню, яка зараз живе та будує кар'єру в Росії. А зараз Сумська одружена з актором Віталієм Борисюком, з яким кілька років тому зіграла золоте весілля. Пара має 21-річну доньку Ганну.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу Сумська опублікувала фотографію з молодшою ​​дочкою, де перебувала в Італії. Також для порівняння зірка поділилася аналогічним фото минулого року.

"Улюблена Генуя 2022, квітень", - написала зірка.

А до цього Сумська привітала свою дочку з днем ​​народження, показавши її із букетом квітів.

"Рідненька, з днем ​​народження! Світла, добра душа! Ніжна і водночас наполеглива і сильна! Своє 21-річчя зустріла на сцені Молодого театру, у дипломній виставі... А це гарний знак! Пам'ятаю, як твій дідусь, народний артист України В'ячеслав Сумський казав: «День народження на сцені весь рік плідний»… Головне, щоб ти була щаслива, щоб вірила в себе за будь-яких обставин!», - написала зірка, звертаючись до дочки.

Нагадаємо, розмова із Сумською та майстер-клас від Жені Кота: Ілона Гвоздєва запросила українців на незвичайну зустріч

Також Politeka писала, що Сумська нагадала українцям про трагічну річницю

А ще Politeka повідомляла, що Сумська розлютила українців виправданнями для Паперної, яка мешкає в Росії.



