Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая уже 40 лет радует украинцев своей игрой в театре и кино, получив звания Народной и заслуженной артистки Украины. Звезда сначала была замужем за Евгением Паперным, от которого родила дочь Тоню, которая сейчас живет и строит карьеру в России. А сейчас Сумская замужем за актером Виталием Борисюком, с которым несколько лет назад сыграла золотую свадьбу. У пары есть 21-летняя дочь Анна.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сумская опубликовала фотографию с младшей дочерью, где находилась в Италии. Также для сравнения звезда поделилась аналогичным фото за прошлый год.

"Любимая Генуя 2022 год, апрель", - написала звезда.

А до этого Сумская поздравила свою дочь с днем рождения, показав ее с букетом цветов.

"Родненькая, с днем рождения! Светлая, добрая душа!Нежная и в то же время настойчивая и сильная! Свое 21-летие встретила на сцене Молодого театра, в дипломном спектакле…А это хороший знак! Помню, как твой дедушка, народный артист Украины Вячеслав Сумский говорил: «День рождения на сцене-весь год плодотворный»… Главное, чтобы ты была счастлива, чтобы верила в себя при любых обстоятельствах!", - написала звезда, обращаясь к дочери.

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