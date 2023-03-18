Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких показала, як побувала на Чемпіонаті з бальних танців.

Як виявилося, змагання провели у Києві незважаючи на військовий стан. За словами Віри, організатори заходу уможливили неможливе, діти були щасливі, а закордонні журі не побоялися приїхати. Крім того, на заході провели благодійний аукціон та збирання коштів для підтримки ЗСУ.

У підписи до публікації Кекелія розкрила подробиці: "Кубок Незламності Києва. В той вечір організатори заходу зробили можливим неможливе. В такі складні часи провели Чемпіонат по бальним танцям, діти щасливі, закордоні жюрі не побоялися приїхати, велика кількість зірок прийшли зробити свій внесок, відбувся благодійний аукціон, донати і збір на допомогу ЗСУ. Під час заходу було зібрано 680 000 грн. Вкотре впевнюся - українці надпотужні. Україно, люблю тебе. Дякую за прекрасні фото".

Нагадаємо, "Підставили всіх": Ліда Лі висловилася про скандал із чоловіками-артистами, які втекли за кордон.

Як повідомляла Politeka, "У нас був тільки день, але…": Зарицька KAZKA розповіла про незвичайний досвід у Лондоні.

Також Politeka писала, що "На жаль, з технічних причин": Аліна Паш повідомила сумну новину, фанати схвильовані.