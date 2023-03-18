Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Фабрика зірок". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення співачка активно висвітлює події у своєму блозі, а також регулярно лає українців через російських співаків в українському сегменті. Також Оля є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину.
Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Цибульська показала себе і розповіла про свою нову дієту.
"Я почала знову їсти дрібно 5 разів на день. Але таке харчування з "лоточками" має мінус і я вам зараз його покажу", - написала Оля.
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На другому сторіс Цибульська показала пляму, яка залишилася на її речах. Як можна зрозуміти, поки Оля їла, випадково зрівняла їжу на себе.
Після цього Цибульська вирішила опитувати у своєму Інстаграм. Зірка вирішила з'ясувати, скільки її фанати їдять за день і запропонувала кілька варіантів відповіді, які можна натиснути.
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