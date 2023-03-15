Кума Дзидзьо Оля Цибульская показала, какая неожиданность произошла с ней после трагедии с телефоном.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Фабрика звезд", где она победила еще в 2007 году. Звезда также является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами, а в этот раз звезда решила продолжить историю о телефоне, который разбила 12 марта.

"Люди, такое произошло, даже не знаю, с чего начать. Помните, как я разбила телефон несколько дней назад?", - начала Оля.

"Сильно упала и сильно разбила. Телефону три месяца - это был подарок на день рождения", - написала Оля на втором сторис.

"Так вот, на следующее утро я получила сообщение, к которому сначала отнеслась очень скептически. Как думаешь, что то было за сообщение?", - написала Цибульская.

"Я никому не отдам свой телефон! кричала я, когда впервые прочла то сообщение. Многие из вас угадали, мне написал сервисный центр с предложением отремонтировать телефон бесплатно", - продолжила Оля и рассказала, как как ей все хорошо сделали в сервисе.

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