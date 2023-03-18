Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Фабрика звезд". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения певица активно освещает события в своем блоге, а также регулярно ругает украинцев из-за российских певцов в украинском сегменте. Также Оля является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка.
Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цибульская показала себя и рассказала о своей новой диете.
"Я начала снова кушать мелко 5 раз на день. Но у такого питания с "лоточками" есть минус и я вам сейчас его покажу", - написала Оля.
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На втором сторис Цибульская показала пятно, которое осталось на ее вещах. Как можно понять, пока Оля ела, случайно уровнила еду на себя.
После этого Цибульская решила сделать опрос в своем Инстаграм. Звезда решила выяснить, сколько ее фанаты едят в день и предложила несколько вариантов ответа, которые можно нажать.
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