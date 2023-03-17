Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська художня гімнастка та учасниця "Танців зі зірками" Зірка брала участь також на кількох олімпіадах і змогла завоювати для України бронзову медаль. Спортсменка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася протистоянням Росії на спортивному фронті.

Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться не лише досягненнями у спорті, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала світлини з Іспанії, де зараз зірка знаходиться. Анна для фотосесії одягла прозоре вбрання, вражаючи кожним вигином.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Завжди у формі 365днів завжди у формі в будь-якій ситуації та конфронтації клас приголомшливо красиво";

"Така красива ..немає слів тільки очі насолоджуються";

"о! Не знав, що ви в Барселоні! Моя дочка захоплюється вами!!! Та й я давно підписаний і вважаю Вас дуже класним спортсменом, тренером та блогером!!! Ласкаво просимо до Барселони!";

"Богиня! Ти справді мрія! Ви втілення пишноти!".

Нагадаємо, Різатдінова розповіла, як допомагає юним українським гімнасткам за кордоном.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Ями Ганна Різатдінова знайшла "острівець" України у Барселоні.

Також Politeka писала, що Різатдінова з "Танців зі зірками" розповіла про тяжку долю українок