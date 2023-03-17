Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка и участница "Танців з зірками" Звезда участвовала также на нескольких олимпиадах и смогла завоевать для Украины бронзовую медаль. Спортсменка, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась противостоянием России на спортивном фронте.
Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится не только достижениями в спорте, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фотографии из Испании, где сейчас звезда находится. Анна для фотосессии надела прозрачный наряд, впечатляя каждым изгибом.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Всегда в форме 365дней всегда в форме в любой ситуации и конфронтации класс потрясающе красиво";
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"Богиня! Ты действительно мечта! Вы воплощение великолепия!".
Напомним, Ризатдинова рассказала, как помогает юным украинским гимнасткам за границей
А еще Politeka сообщала, что фаворитка Ямы Анна Ризатдинова нашла "островок" Украины в Барселоне
Также Politeka писала, что Ризатдинова из "Танців з зірками" рассказала о тяжелой судьбе украинок