Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка и участница "Танців з зірками" Звезда участвовала также на нескольких олимпиадах и смогла завоевать для Украины бронзовую медаль. Спортсменка, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась противостоянием России на спортивном фронте.

Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится не только достижениями в спорте, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фотографии из Испании, где сейчас звезда находится. Анна для фотосессии надела прозрачный наряд, впечатляя каждым изгибом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Всегда в форме 365дней всегда в форме в любой ситуации и конфронтации класс потрясающе красиво";

"Такая красивая ..нет слов только глаза наслаждаются";

"о! Не знал, что вы в Барселоне! Моя дочь увлекается вами!!! Да и я давно подписан и считаю Вас очень классной спортсменом, тренером и блоггером!!! Добро пожаловать в Барселону!";

"Богиня! Ты действительно мечта! Вы воплощение великолепия!".

Напомним, Ризатдинова рассказала, как помогает юным украинским гимнасткам за границей

А еще Politeka сообщала, что фаворитка Ямы Анна Ризатдинова нашла "островок" Украины в Барселоне

Также Politeka писала, что Ризатдинова из "Танців з зірками" рассказала о тяжелой судьбе украинок