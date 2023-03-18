Популярна українська реперша Alyona Alyona (Альона Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливе відео, на якому показала себе у різних емоційних проявах та звернулася до шанувальників.

Як видно, у короткому змонтованому ролику зібрано різні фото та відео з Альоною. На деяких кадрах вона радіє, на деяких плаче чи виступає на сцені. І все це супроводжується сумною мелодією зі совами підтримки.

У підписі до публікації Alyona Alyona написала: "Є часи, коли важливо просто почути: "Я пишаюся тобою!". Особисто я пишаюся кожним із вас за те, що ви є! Відправляй відео тому, ким пишаєшся".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Я пишаюся тобою, і я тобі про це говорила особисто, ти велика молодець!"

"І я тобою пишаюся. А також собою, і ще багатьма людьми".

"Та вами всі пишаються, Олено, ви така щира гармата-ракета".

"Дякую, ти неймовірна. Пишаюся тобою, що ти така щира, сильна, творча і наша".

"Я тобою пишаюся, Олено! Дякую тобі, що твориш, і є можливість давати людям відчути пісні твої. Не зупиняйся".

"Я тобою пишаюся!".

"Красуня наша".

"Ти крута. Дякую тобі, мала".

"І я тобою пишаюся".

Нагадаємо, "Підставили всіх": Ліда Лі висловилася про скандал із чоловіками-артистами, які втекли за кордон.

Як повідомляла Politeka, "У нас був тільки день, але…": Зарицька KAZKA розповіла про незвичайний досвід у Лондоні.

Також Politeka писала, що "На жаль, з технічних причин": Аліна Паш повідомила сумну новину, фанати схвильовані.