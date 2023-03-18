У сторіс на своїй сторінці в Instagram Руслан Євдокименко повідомив, що 17 березня з життя пішла його теща Людмила Дмитрівна.

"Люся, ну як же так... 30.03.1951 - 17.03.2023", — написав він під чорно-білою світлиною матері своєї дружини.

Син Софії Ротару не став розкривати причину смерті тещі. Вона трохи не дожила до свого 72-річчя.

Нагадаємо, продюсер Руслан Євдокименко разом із сином Анатолієм на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України втрапили в гучний скандал. У березні 2022 року було затримано групу з дев'яти чоловіків, які намагалися втекти до Молдови човном і незаконно перетнути державний кордон України. Серед них були син та онук Софії Ротару.

Потім галас втих і Анатолій Євдокименко таки зміг втікти за кордон. Онук артистки не розкриває, де саме перебуває зараз і як йому вдалося виїхати з країни під час воєнного стану. Він лише заявив що "був змушений залишити країну" й тепер живе життям справжнього кочівника. Анатолій будує музичну кар'єру під псевдонімом SHMN.

Сама Софія Ротару прямо про російську агресію не говорить, лише публікує одиничні сторіс у дні найбільших обстрілів та трагедій.

Раніше для Софії Михайлівни став потрясінням обстріл центру Києва.

Також нагадаємо, що Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару та сказала, чи є від знаменитої співачки реакція.

Також повідомлялося, що Софія Ротару відмовила Кадирову - стало відомо, за яких обставин.