Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за музиканта Віктора Павлика, старшого за 28 років. У пари вже є спільний син - Михайло, який для Каті був первістком, а для Віктора четвертою дитиною. Не забуває Репяхова і Інстаграм, де ділиться з фанатами як творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка засвітила дорогу покупку чоловіка – автомобіль. Зірка поділилася кадрами, де сідає до Віктора у машину. Користувачі одразу помітили, що це інший транспортний засіб.

"Найуважніші фолловерки. Ми на цьому не акцентували увагу, але мрія чоловіка збулася. Він повернувся на Ленд Ровер, на яких їздив більшу частину свого життя", - написала Катя.

"Щаслива за свого чоловіка. Він заслужив. Стать свого життя він проводить у машині та на гастролях", - додала Репяхова.

"Був період, коли ми вдвох були без машини. Це було ще складніше. Наші тототи гібриди забрали за два дні. Ми були шоковані, як так швидко", - зазначила Катя. Варто додати, що свій автомобіль зірка теж продала і чекає на новий, скоро приїде.

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