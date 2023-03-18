Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика, который старше на 28 лет. У пары уже есть совместный сын - Михаил, который для Кати был первенцем, а для Виктора четвертым ребенком. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда засветила дорогую покупку мужа - автомобиль. Звезда поделилась кадрами, где садится к Виктору в машину. Пользователи сразу же заметили, что это другое транспортное средство.

"Самые внимательные фолловерки. Мы на этом не акцентировали внимание, но мечта мужа сбылась. Он вернулся на Ленд Ровер, на которых ездил большую часть своей жизни", - написала Катя.

"Счастлива за своего мужа. Он заслужил. Пол своей жизни он проводит в машине и на гастролях", - добавила Репяхова.

"Был период, когда мы вдвоем были без машины. Это было еще сложнее. Наши тойоты гибриды забрали за два дня. Мы были в шоке, как так быстро", - отметила Катя. Стоит добавить, что свой автомобиль звезда тоже продала и ждет новый, скоро приедет.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, как нашкодил сын, пока она отвлеклась

А еще Politeka сообщала, что жена Павлика выдала неожиданную тайну о настоящей фамилии мужа

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика нестандартно посмеялась над украинками, которые ее стыдили