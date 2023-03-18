Артистка стверджує, що її унікальність полягає в тому, що вона не використовує жодних марафонів для схуднення.

Мішина дотримується здорового харчування та регулярно займається спортом, що вже дозволило їй скинути дев'ять кілограмів у вазі. Її поточна вага становить 48 кілограмів, і акторка збирається продовжувати худнути ще чотири місяці.

Мішина наголосила, що її досягнення може не сподобатися всім, але це її особиста історія та її бажання. Головне, що вона показала, що за чотири місяці можна змінити своє тіло так, як заманеться.

Артистка стверджує, що її унікальність полягає в тому, що вона не використовує жодних марафонів для схуднення, а лише персональний супровід, який допоміг їй досягти успіху. Вона зазначила, що працювала з найкращими фахівцями у цій галузі.

Нагадаємо, нещодавно Мішина вирішила показати, як схудла на 9 кг. Однак при зростанні артистки та її первісному образі фанати не лише не помітили особливої ​​різниці, а ще й висміяли Ксенію.

За словами аудиторії Мішиної, вона нагнітала всі ці місяці ситуацію, говорячи, що виглядає огидно і не може дивитися на себе у дзеркало. Кадри з перетворенням спровокували безліч конфліктів, а спроби заступитися за Ксенію з боку колег сприйняли досить гостро.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник похвалився, що про нього зняли фільм.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська зняла іронічне відео про свою зовнішність.

Також Politeka писала, що зірка "1+1" Вітвіцька у Техасі побувала в незвичайному місці та показала кадри.