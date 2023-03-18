Мишина придерживается здорового питания и регулярно занимается спортом, что уже позволило ей сбросить девять килограммов в весе. Ее текущий вес составляет 48 килограммов, и актриса собирается продолжать худеть еще четыре месяца.
Мишина отметила, что ее достижение может не понравиться всем, но это ее личная история и ее желание. Главное, что она показала, что за четыре месяца можно изменить свое тело так, как захочется.
Артистка утверждает, что ее уникальность заключается в том, что она не использует никаких марафонов для похудения, а только персональное сопровождение, которое помогло ей достичь успеха. Она отметила, что работала с лучшими специалистами в этой области.
Напомним, недавно Мишина решила показать, как похудела на 9 кг. Однако при росте артистки и ее изначальном образе фанаты не только не заметили особенной разницы, но еще и высмеяли Ксению.
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По словам аудитории Мишиной, она нагнетала все эти месяцы ситуацию, говоря, что выглядит отвратительно и не может смотреть на себя в зеркало. Кадры с преображением спровоцировали множество конфликтов, а попытки заступиться за Ксению со стороны коллег были восприняты довольно остро.
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